**Cet appel à projets, sur le thème du lien intergénérationnel, est ouvert du 15 avril au 13 mai 2022. Vecteur de cohésion sociale dans notre société, ce lien offre l’opportunité de maintenir une inclusion sociale des personnes les plus vulnérables. Il favorise également la transmission de savoirs et permet ainsi aux jeunes comme aux moins jeunes générations.** **Dépôt des dossiers** Vous pouvez télécharger le modèle de formulaire de candidature [en cliquant ici.](https://appelaprojets.fondation-ocirp.fr/fr/user/login/?returnUrl=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJyZXR1cm5VcmwiOiJcL2ZyXC9wcm9qZWN0XC9uZXdcLyIsImp3dEV4cGlyeURhdGUiOiIyMDIyLTA0LTE1IDA3OjU5OjU1In0.g8Fcdx0jU98iEqsEXeUFuQkoL8wl7GBXNC1B6rQU7LQ) La candidature se fait en deux temps, volet 1 et volet 2 : > Volet 1 : les éléments administratifs que vous transmettez dans le formulaire permet à la Fondation d’entreprise OCIRP de valider votre candidature. Si le volet 1 est validé, vous recevez un mail qui vous donne accès au volet 2. > Volet 2 : le formulaire vous permet d’établir la présentation complète de votre projet. Le volet 2 propose une série de page pré-formatées pour vous guider dans le descriptif de votre projet. Chaque page inclut une aide pour vous permettre de décrire au mieux votre projet. **Clôture** Attention, les dossiers doivent être complétés avant la date de clôture de l’appel à projets. Relisez attentivement votre projet avant de le soumettre, car une fois le deuxième volet soumis, la procédure de sélection est lancée. Tout dossier incomplet ne pourra être instruit. N’hésitez pas à contacter l’équipe de la Fondation OCIRP au 01 44 56 22 56 – [[fondation@ocirp.fr](mailto:fondation@ocirp.fr)](mailto:fondation@ocirp.fr), qui peut vous aider dans la construction de votre projet. Le nombre de dossiers présentés à chaque Conseil d’Administration étant limité, votre demande pourrait être susceptible d’être instruite au Conseil d’administration suivant. Dans ce cas, nous vous tiendrons informés. Fondation Ocirp Fondation Ocirp 17 Rue de Marignan, 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris

