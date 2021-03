Appel à projets Even Up Traon Bihan – 29260 Ploudaniel, 10 mai 2021-10 mai 2021, Ploudaniel.

Traon Bihan – 29260 Ploudaniel, le lundi 10 mai à 08:00

Even lance la seconde édition du concours Even’Up, un appel à projets innovants et responsables au service de l’agriculture et de l’alimentation. Pour être éligibles, les projets devront relever d’une démarche de développement durable et s’inscrire dans l’un des 4 grands défis du concours : Nutri’up – « Innover pour bien nourrir le futur » Distri’up – « Imaginer la distribution et les services alimentaires de demain » Techni’up – « Accélérer la transition vers l’industrie agroalimentaire 4.0 » Country’up – « Innover pour l’agriculture de demain » et justifier un niveau de maturité suffisant, c’est-à-dire avoir déjà été testés sur leurs marchés. Une dotation de 20 000 € sera allouée aux lauréats sélectionnés. Les gagnants bénéficieront d’un accompagnement par des experts Even, d’un accès au marché et d’une visibilité de leur projet dans les médias. Ils pourront par ailleurs bénéficier d’un accompagnement privilégié du Village By CA Finistère et du pôle de compétitivité Valorial. Les défis sont ouverts à tous : start-up, étudiants, entrepreneurs, PME ou retraités !

Pour postuler c’est très simple, il suffit de se connecter sur https://www.even-up.bzh. Fin des inscriptions le 10 mai 2021. Les meilleurs candidats seront invités à pitcher leur projet le 11 juin.

Le Groupe Even, le Village by CA Finistère et Valorial s’unissent à nouveau pour lancer la seconde édition du concours Even’Up, un appel à projets innovants au service de l’agroalimentaire

