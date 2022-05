Appel à projets – Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées Département du Territoire de Belfort, 10 mai 2022, Belfort.

Appel à projets – Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées

Département du Territoire de Belfort, le mardi 10 mai à 18:00

**Date limite de retour de l’appel à projets le lundi 10 mai 2022** La loi du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement prévoit la mise en place, dans chaque département, d’une Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus. Installée le 29 novembre 2016 dans le département du Territoire de Belfort, la Conférence est une instance de coordination visant à développer les politiques de prévention de la perte d’autonomie. Un appel à candidature au titre de l’année 2022 est lancé jusqu’au 10 mai 2022 afin que les actions définies dans le cadre du programme coordonné de financement des actions de prévention puissent se mettre en œuvre. **INFORMATIONS PRATIQUES :** **- Date limite de réception des candidatures : 10 mai 2022, 18h00** – Les dossiers de candidatures sont à télécharger ci-dessous et à adresser complets : * Par voie électronique : [[emilie.canalis@territoiredebelfort.fr](mailto:emilie.canalis@territoiredebelfort.fr)](mailto:emilie.canalis@territoiredebelfort.fr) [[beatrice.damidaux@territoiredebelfort.fr](mailto:beatrice.damidaux@territoiredebelfort.fr)](mailto:beatrice.damidaux@territoiredebelfort.fr) **et** *Par voie postale : Conseil départemental du Territoire de Belfort Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie Direction de l’Autonomie et de le Compensation 6 place de la Révolution française 90020 Belfort cedex – Pour tout renseignement relatif à l’appel à projets, vous pouvez contacter : Emilie Canalis Direction de l’Autonomie et de la Compensation 03 70 04 87 21 [[emilie.canalis@territoiredebelfort.fr](mailto:emilie.canalis@territoiredebelfort.fr)](mailto:emilie.canalis@territoiredebelfort.fr) **DOCUMENTS A TELECHARGER CI-CONTRE** – Cahier des charges de l’appel à projets 2022 – Dossier de candidature 2022 – Diagnostic des besoins 2021/2022

