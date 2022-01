Appel à projets conférence des financeurs Collectivité territoriale de Guyane, 28 février 2022, Cayenne.

Appel à projets conférence des financeurs

Collectivité territoriale de Guyane, le lundi 28 février à 11:00

**La loi ASV, publiée le 28 décembre 2015, prévoit l’installation dans chaque département d’une « Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées » (CFPPA). En Guyane, l’installation a eu lieu le 18 Juillet 2018.** En tant qu’instance de coordination institutionnelle, la Conférence des financeurs a pour mission de définir un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention de la perte d’autonomie, en complément des prestations légales ou réglementaires. Elle fédère les acteurs du secteur sur des actions et des stratégies partagées au service de la construction de réponses plus lisibles et cohérentes pour les personnes âgées de 60 ans et plus et notamment selon les 6 axes recommandés par la CNSA : – L’accès aux équipements et aides techniques individuelles ; – La coordination et l’appui d’actions de prévention mises en oeuvre par les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) ; – La coordination et l’appui d’actions de prévention mises en oeuvre par les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) ; – Le soutien aux proches aidants ; – Le développement d’autres actions collectives de prévention. L’objectif de cet appel à candidature est de faire émerger et soutenir des projets de prévention de la perte d’autonomie innovants permettant de diversifier les modalités de réponses aux besoins repérés sur le territoire. Il est rappelé que le rôle de la CFPPA vise à assurer un « effet levier » sur les financements déjà consacrés à la prévention de la perte d’autonomie. Les financements de la CFPPA n’ont pas vocation à se substituer aux dispositifs existants mais bien à les compléter. De plus, chaque proposition d’actions devra si possible prendre en compte les besoins de mobilités des publics concernés. **Conditions d’éligibilité** * Avoir retourné le dossier dûment complété (l’ensemble des rubriques doivent être renseignées ainsi que les pièces complémentaires demandées avant la date butoir). * Avoir une existence juridique d’au moins 1 an et un siège social sur le territoire français. * Motiver le projet/action pour lequel (laquelle) le financement est sollicité et joindre un budget prévisionnel analytique par action (cf : dossier de candidature ci-joint). **Dépôt des candidatures** Dates limites de réception des dossiers de candidature : **lundi 28 février 2022 à midi** Le dossier de demande d’aide financière dûment complété et signé ainsi que les pièces complémentaires sont à envoyer: ►Par voie électronique, avec pour objet: «Candidature nom de l’ASSO/Entreprise AAP CFPPA de Guyane 2022» à l’adresse suivante: [[cfppa973@ctguyane.fr](mailto:cfppa973@ctguyane.fr)](mailto:cfppa973@ctguyane.fr) ►Par courrier, un exemplaire du dossier de candidature et les pièces complémentaires à joindre avec pour intitulé: «Candidature nom de l’ASSO/Entreprise AAP CFPPA de Guyane 2022» à l’adresse suivante : COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE PPSS – Direction de l’autonomie- Conférence des financeurs Hôtel de la collectivité territoriale Carrefour de Suzini – 4179, route de Montabo 97307 Cayenne

Collectivité territoriale de Guyane

Collectivité territoriale de Guyane 4179, route de Montabo 97307 Cayenne Cayenne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-28T11:00:00 2022-02-28T12:00:00