Appel à projets Autonomie Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA),Adresse, 5 mai 2022, Paris.

Appel à projets Autonomie

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), Adresse, le jeudi 5 mai à 17:00

**L’Institut pour la recherche en santé publique (IReSP) a publié le jeudi 3 février les textes des appels à projets de recherche du programme « Autonomie : personnes âgées et personnes en situation de handicap » financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Lors de l’édition 2021 du programme, la CNSA a soutenu 15 projets en sciences humaines et sociales et en santé publique pour près de 2 400 000 €. Pour participer à l’édition 2022, les candidats ont jusqu’au 5 mai.** **L’édition 2022 du programme « Autonomie » en bref** En 2022, la CNSA et l’IReSP renouvellent les appels à projets de recherche du programme « Autonomie : personnes âgées et personnes en situation de handicap ». Chercheurs et parties prenantes du champ de l’autonomie sont invités à candidater dans les quatre appels à projets suivant : * un appel à projets générique dit « Blanc » ; * un appel à projets thématique « Établissements, services et transformation de l’offre médico-sociale » ; * un appel à projets thématique « Autisme et Sciences humaines et sociales » ; * un appel à projets « Soutien à la structuration de communautés mixtes de recherche ». Ce programme de soutien à la recherche finance des projets de recherche finalisée en sciences humaines et sociales et en santé publique, mais également le montage de projet de recherche ou encore l’association des chercheurs et des parties prenantes au sein de communautés mixtes de recherche dans un objectif de structuration autour d’une thématique donnée. Les candidats ont **jusqu’au 5 mai 2022 17h00** pour déposer leur projet en ligne. Pour plus d’informations sur le dépôt des projets, consultez la [rubrique dédiée sur le site internet de l’IReSP.](https://iresp.net/financements/programmes-et-appels/appels-a-projets-programme-autonomie/) **Des appels à projets complémentaires avec le programme prioritaire de recherche (PPR) autonomie** Ce programme de recherche CNSA- IReSP s’inscrit en complémentarité du programme prioritaire de recherche (PPR) autonomie, ouvert en juillet 2021 pour une durée de 5 ans, dont l’enveloppe totale atteint 30 millions d’euros. Le PPR comporte quatre défis : * Défi 1 : définir la notion d’autonomie et les modalités de sa compréhension et de sa mesure ; * Défi 2 : conception des politiques publiques en matière d’autonomie ; * Défi 3 : interroger les situations et expériences d’autonomisation et de réduction de l’autonomie ; * Défi 4 : conception, réception et usages des dispositifs et expérimentations innovants en matière d’adaptation de l’environnement et d’accompagnement humain des personnes en vue de leur autonomie. Les opérations de financement de projets de recherche sur les défis 1 et 2 sont closes (publication d’un appel à projets en 2021). Un nouvel appel à projets sera publié en 2022 sur les défis 3 et 4. Sur le reste de la période, des actions d’animations des communautés de recherche seront conduites, en lien avec les parties prenantes. **2022, dernière année de financement de l’appel à projets « Autisme et sciences humaines et sociales »** La stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement (2018-2022) arrivant à son terme, l’appel à projets « Autisme et sciences humaines et sociales » 2022 sera le dernier. Les candidats sont donc vivement appelés à soumettre leurs projets en lien avec cette thématique. Pour rappel, les cinq axes thématiques de cet appel à projets sont les suivants (et sont non exclusifs) : * Axe 1 : représentations sociales, identité, genre et discriminations * Axe 2 : trajectoires de vie et bifurcations * Axe 3 : ressources et registres d’actions individuels et collectifs * Axe 4 : vie sociale et affective, sexualité et parentalité * Axe 5 : action publique **Save the date : webinaire de présentation des appels à projets le 15 mars** Le 15 mars, l’IReSP organise un webinaire afin d’informer les futurs candidats sur les modalités des appels à projets et de répondre à leurs éventuelles questions. Ce webinaire sera notamment l’occasion : * de présenter les appels à projets (priorités et attentes du financeur, champ thématique, champ disciplinaire, modalités de soutiens, etc.) ; * de présenter les documents à renseigner par les candidats (dossier de candidature, annexes budgétaires, etc.) ; * de partager les recommandations des jurys lors de la session 2021 ; * de partager les critères d’opportunité de la CNSA lors de la session 2021. Pour en savoir plus sur ce webinaire et vous y inscrire, [consultez le site de l’IReSP.](https://iresp.net/financements/programmes-et-appels/appels-a-projets-programme-autonomie/)

CNSA/Iresp

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA),Adresse 66 Avenue du Maine, 75014 Paris Paris Paris 14e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T17:00:00 2022-05-05T17:01:00