**Pour la 11ème année consécutive, Crédit Agricole Assurances lance un appel à projets national en faveur des organismes d’intérêt général qui soutiennent les proches aidants. Depuis 2010, ce sont 171 associations ou organismes d’intérêt général qui ont été soutenus financièrement.** Pour cette nouvelle édition, Crédit Agricole Assurances poursuit son engagement auprès des aidants en faisant le choix de soutenir des projets visant trois thématiques : – la valorisation des initiatives face à la crise Covid, – le développement de l’habitat partagé et regroupé – le relayage ### Qui peut participer ? Toute association ou organisme d’intérêt général à but non lucratif pouvant délivrer des reçus fiscaux et portant un projet concret, ponctuel ou récurrent répondant aux besoins des aidants sur une ou plusieurs thématiques identifiées pour cet appel à projets exclusivement. ### Comment répondre ? Du 1 mars au 30 avril 2021 inclus, [déposez votre dossier de candidature ici.](https://creditagricoleassurances.optimytool.com/fr/) [Pour en savoir plus, télécharger la brochure de présentation de l’appel à projets 2021](https://www.ca-assurances.com/previewPDF/21442/CAA-Brochure%20Aidants2021.pdf) Jusqu’au 30 avril 2021 inclus Crédit agricole assurance 16-18 Boulevard de Vaugirard, 75015 Paris Paris Paris 15e Arrondissement

