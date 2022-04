Appel à projets 2022 “Perte d’autonomie” Fondation Legrand, 25 avril 2022, Saint-Denis.

Appel à projets 2022 “Perte d’autonomie”

Fondation Legrand, le lundi 25 avril à 00:01

**Mobilisez-vous en faveur des personnes en perte d’autonomie en participant à la 6ème édition de l’appel à projets de la Fondation Legrand !** La Fondation Legrand lance un appel à projets, dédié aux différents acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) en France métropolitaine qui s’investissent auprès des personnes en perte d’autonomie. **Date limite : lundi 25 avril 2022** Le but est de favoriser l’émergence de projets innovants à vocation sociale dans le domaine de la perte d’autonomie, d’aider et d’accompagner les associations de l’ESS dans la structuration et le déploiement de leurs projets innovants et de démontrer le potentiel d’innovation de l’économie sociale et solidaire. Une **dotation de 26 000€** sera partagée entre les lauréats qui pourront ainsi développer leur projet ! 1er prix : 10 000 € 2e prix : 7 000 € 3e prix : 5 000 € Prix du public* : 2 000 € Prix des collaborateurs Legrand* : 2 000 € *Ces prix sont cumulables avec les 1er, 2e et 3e prix.

Fondation Legrand

Fondation Legrand 361 avenue du Président Wilson, 93200 Saint-Denis la Plaine Saint-Denis La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T00:01:00 2022-04-25T23:59:00