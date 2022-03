Appel à Projets 2022 JMED – fin 15 avril 2022 France, 1 mars 2022, .

Appel à Projets 2022 JMED – fin 15 avril 2022

Voir ici : [https://jmed-aap.org/](https://jmed-aap.org/) Le Gouvernement de la Principauté de Monaco (Direction de la Coopération Internationale), le Ministère français de l’Europe et des Affaires Etrangères (Délégation Interministérielle à la Méditerranée et Délégation pour les relations avec la société civile et les partenariats) en partenariat avec l’IECD, lancent le mardi 1er mars 2022, un appel à projets pour soutenir la jeunesse en Méditerranée. Cette troisième édition s’inscrit dans la dynamique du Sommet des deux rives et de la signature à Marseille le 23 juin 2019 des « Engagements pour une nouvelle ambition en Méditerranée » par les Ministres des Affaires Étrangères du 5+5 (Algérie, Espagne, France, Italie, Libye, Malte, Maroc, Mauritanie, Portugal, Tunisie). Les organisations de la société civile en Espagne, en France, en Italie, au Liban, à Malte, au Maroc, en Algérie, en Mauritanie, à Monaco, en Libye, au Portugal et en Tunisie sont invitées à soumettre leurs propositions en faveur de la jeunesse méditerranéenne dans les champs de l’éducation, de la culture, de la formation professionnelle, de l’insertion socio-économique, de la mobilité, le sport et de l’entrepreneuriat social et solidaire. L’édition 2022 de cet appel à projets est mise en œuvre par l’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD). Les projets devront être déposés par une organisation d’un des pays éligibles de la rive sud ou est de la Méditerranée (Maroc, Mauritanie, Tunisie, Algérie, Libye, Liban) en partenariat avec au moins une organisation d’un autre pays éligible de la rive nord, sud ou est. (Espagne, France, Italie, Malte, Monaco, Portugal, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Algérie, Libye, Liban) Les subventions versées aux projets lauréats seront d’un montant de 12 000 à 15 000 €. Les dossiers de candidature complets sont à envoyer à partir du 1er mars et avant le 15 avril à minuit (heure de Paris) à l’adresse suivante : [aap@iecd.org](mailto:aap@iecd.org) Pour toute question ou information complémentaire, merci de vous référer à la FAQ, de nous contacter via l’onglet CONTACT du site internet ou à l’adresse email suivante : [aap@iecd.org](mailto:aap@iecd.org)

Soutenir la Jeunesse en Méditerranée

