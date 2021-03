Appel à projet phase d’amorçage du programme national ESMS numérique – ARS Guyane ARS Guyane, 15 mars 2021-15 mars 2021, Cayenne.

du lundi 15 mars au vendredi 30 avril à ARS Guyane

**L’ ARS Guyane lance un appel à projet pour la phase d’amorçage du programme ESMS numérique** Le programme ESMS numérique vise à concourir à la qualité des réponses aux besoins des usagers, en favorisant l’émergence et les usages que les services numériques peuvent apporter au service de la continuité de l’accompagnement, l’inclusion, la fluidité des parcours et les interactions avec les personnes âgées, handicapées et leurs proches aidants ainsi que de leur participation à la définition de leur projet personnalisé. A la fois levier et objet de transformation, le programme nécessite de mettre en place un accompagnement au changement porté par l’ensemble des acteurs nationaux et régionaux. **La phase d’amorçage de ce programme** est destinée à valider le schéma d’urbanisation cible du SI Santé-médico-social et à finaliser la préparation de la phase de déploiement, notamment sur les éléments d’accompagnement. Elle s’appuie sur des projets pilotes (démonstrateurs), repartis dans toutes les régions, concernant environ 800 ESMS. Les opérations financées seront sélectionnées dans le cadre d’appels à projets lancés et pilotés par chaque Agence Régionale de Santé (ARS) dans la cohérence du cadre national défini par la CNSA en relation avec les partenaires nationaux. Une attention particulière sera accordée au fait que les projets retenus puissent être rapidement opérationnels et aboutir pendant la durée de la phase d’amorçage. Les projets pilotes peuvent être multirégionaux et ainsi englober des ESMS relevant de plusieurs ARS. Le financement sera assuré par chaque ARS, au prorata du nombre d’ESMS concernés dans la région. Dans ce cas, le candidat devra déposer son projet auprès de l’ARS de la région dans laquelle est situé son siège social ou dans la région dans laquelle le plus grand nombre d’établissements et services sont localisés. [L’instruction technique du 12/11/2020 relative à la mise en œuvre de la phase d’amorçage du programme est consultable ici](https://www.cnsa.fr/documentation/202012_esms_numerique_instruction_amorcage_signee.pdf) ### Calendrier de l’appel à projet * Ouverture de l’appel à projets : du 10/02/21 au 30/04/21 * Sélection des candidats : de 01/03/21 jusqu’à 31/05/2021 * Notification des crédits : dans le mois suivant la notification de l’acceptation de la candidature, matérialisée par la signature d’une convention entre l’ARS et l’organisme gestionnaire. ### Comment déposer sa candidature ? Le porteur de projet doit déposer sa candidature directement dans l’outil PAI numérique de la CNSA. [Consulter le guide utilisateur](https://www.cnsa.fr/documentation/guide_deposant_v1b.pdf) [Consulter le cahier des charges](https://www.guyane.ars.sante.fr/system/files/2021-02/Appel%20%C3%A0%20projets%20v1%2008FEV2021%20%282%29.pdf) [Déposer une candidature](https://galis-subventions.cnsa.fr/account-management/cnsa-demandeurs/ux/#/login?redirectTo=https:%2F%2Fgalis-subventions.cnsa.fr%2Faides%2F%23%2Fcnsa%2Fconnecte%2FF_PAI_NUMERIQUE%2Fdepot%2Fsimple&jwtKey=jwt-cnsa-portail-depot-demande-aides&footer=https:%2F%2Fgalis-subventions.cnsa.fr%2Faides%2F%23%2Fcnsa%2Fmentions-legales,Mentions%20l%C3%A9gales,_self)

ARS Guyane 66, Avenue des flamboyants – 97306 CAYENNE Cayenne



