Appel à projet national complémentaire 2021 Ministère des Solidarités et de la Santé, 4 octobre 2021, Paris.

Appel à projet national complémentaire 2021

Ministère des Solidarités et de la Santé, le lundi 4 octobre à 00:00

**Alors que notre pays est confronté à une crise sanitaire sans précédent, il est plus que jamais nécessaire de préserver la possibilité pour les usagers du système de santé de faire valoir leurs droits.** Les maladies neuro-dégénératives sont un enjeu de santé public majeur, touchant d’ores et déjà près de 2 millions de personnes, dont le nombre va croitre au cours des prochaines années en lien avec le vieillissement de la population. Des associations se sont mobilisées aux côtés du ministère pour s’engager dans une feuille de route visant à répondre aux enjeux majeurs de ces maladies. Au regard du caractère inédit de cette alliance, et compte tenu du poids des maladies qui touchent directement ou indirectement la plupart des familles, **le présent appel à projet spécial est ciblé de manière** **prioritaire sur les maladies neuro-dégénératives.** **OBJET DE L’APPEL A PROJETS** L’appel à projets vise à soutenir des actions contribuant à : -accompagner les initiatives associatives visant la déstigmatisation et la participation à la vie de la cité, s’inspirant notamment du modèle des dementia friendly communities, chacun des projets devant être porté ou associer directement des malades ; -l’accès à la recherche clinique qui est une demande réitérée desassociations défendant les droits de ces malades ; -développement et mobilisation de l’expertise patients dans les activités de formation et de soins. **ELIGIBILITE DES CANDIDATS ET CONTENU DU PROJET** **A) Organismes éligibles** Les organismes éligibles à l’appel à projets sont : – les associations d’usagers du système de santé ayant reçu l’agrément prévu à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique au niveau national, à l’exception de l’UNAASS, déjà financée par ailleurs par le FNDS ; – des organismes publics développant des activités de recherche et de formation consacrés au thème de la démocratie en santé et plus particulièrement pour des travaux visant à faciliter l’accès à la recherche clinique pour ces malades et/ou de développer la mobilisation de l’expertise patient dans les activités de formation et de soins. Ces travaux doivent contribuer à faire connaitre l’existant en France et à l’étranger et à identifier les meilleures pratiques à déployer. **B) Contenu du projet** Les dossiers devront notamment : * décrire de manière détaillée la démarche et la méthodologie employées, le ou les publics destinataire (s), les partenariats et collaborations sollicités ; * préciser en quoi le projet s’inscrit dans l’une des actions en faveur de la démocratie en santé et en lien avec les champs de la démocratie en santé : information en santé, formation, représentation, consultation, concertation, co-construction, plaidoyer) ; * justifier le montant sollicité et préciser l’origine des financements complémentaires éventuels ; * prendre en compte les expériences et la littérature scientifique relatives à l’objet du projet ; * indiquer quels seront les indicateurs d’évaluation du projet (indicateurs de suivi et de qualité); * définir un calendrier de mise en œuvre et de réalisation sur l’année 2021 ; * Les modalités de restitution de l’impact/résultats du projet (supports). La mise en lumière d’expériences inspirantes innovantes pouvant aider à mieux recourir à la démocratie en santé en période de crise sanitaire sera appréciée dans la sélection des projets. **C) Projets exclus** L’appel à projets n’est pas destiné à financer : * les actions nécessitant le recrutement de personnel pérenne, * des coûts d’investissement (locaux, mobilier, informatique…), * des actions faisant ou ayant fait déjà l’objet d’un subventionnement par le FNDS en 2020 ou 2021. **DUREE ET FINANCEMENT DU PROJET** Cet appel à projets est doté d’un financement à titre indicatif de 0,8 million d’euros pour l’année 2021 (non reconductible). Chacun des projets ne pourra être financé au-delà d’un montant de 100 000 euros. Le montant versé pour chaque projet sélectionné dépendra du contenu du projet et de son descriptif financier. Le financement sera attribué dans le cadre d’une convention conclue entre le bénéficiaire, la CNAM et les ministères chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. A titre exceptionnel et dérogatoire, un projet particulièrement intéressant pourra être financé au-delà du budget . **MODALITES ET DELAI DE CANDIDATURE** Le dossier de candidature est à envoyer, uniquement par voie électronique, **au plus tard le 4 octobre 2021** à l’adresse suivante : [[sgmcas.pole-ars@sg.social.gouv.fr](mailto:sgmcas.pole-ars@sg.social.gouv.fr)](mailto:sgmcas.pole-ars@sg.social.gouv.fr ) Tout dossier incomplet ou envoyé après la date limite sera rejeté. Après avis du comité de pilotage du FNDS, le choix final sera notifié aux associations candidates au plus tard le 29 octobre 2021. **CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE** Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants : * [Formulaire CERFA n° 12156*05](https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271) * Documents généraux – l’extrait de déclaration de l’association au Journal Officiel, – les statuts, – les comptes annuels certifiés de l’année n-1. NB : En cas de financement du développement d’un outil (informatique par exemple) par le FNDS, le dossier de candidature sera complété par une attestation sur l’honneur du candidat s’engageant à ne pas le revendre à un tiers pendant une période de 10 ans.

Fonds National pour la Démocratie Sanitaire

Ministère des Solidarités et de la Santé 14 Avenue Duquesne, 75350 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-04T00:00:00 2021-10-04T23:59:00