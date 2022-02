Appel à projet littérature jeunesse et bande dessinée Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Appel à projet littérature jeunesse et bande dessinée Mairie de Colomiers, 17 mars 2022, Colomiers. Appel à projet littérature jeunesse et bande dessinée

Mairie de Colomiers, le jeudi 17 mars à 00:00

Dans le cadre de sa Charte de Lecture publique, Toulouse Métropole développe sonsoutien à la création littéraire et à la diffusion et propose pour la 7e année consécutive, un **appel à projets autour de 2 bourses de création dans les catégories :** **littérature jeunesse et bande dessinée.** Cet appel, réalisé en partenariat avec le f**estival du Livre Jeunesse Occitanie** et le **festival BD de Colomiers**, vise à sélectionner 2 tandems auteurs/artistes pour des créations favorisant le croisement de la littérature avec d’autres formes artistiques, afin de participer au renouvellement de sa diffusion. Quatre représentations des créations produites seront présentées dans le cadre des festivals partenaires, dans des communes de la Métropole. **Date limite de dépôt des candidatures** **: jeudi 17 mars 2022 à minuit** > + d’infos : [https://www.toulouse-metropole.fr/-/aap-bourses-creation](https://www.toulouse-metropole.fr/-/aap-bourses-creation) Dans le cadre de sa Charte de Lecture publique, Toulouse Métropole développe sonsoutien à la création littéraire et à la diffusion et propose pour la 7e année consécutive, un **appel à projets autour Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T00:00:00 2022-03-17T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers lieuville Mairie de Colomiers Colomiers Departement Haute-Garonne

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Appel à projet littérature jeunesse et bande dessinée Mairie de Colomiers 2022-03-17 was last modified: by Appel à projet littérature jeunesse et bande dessinée Mairie de Colomiers Mairie de Colomiers 17 mars 2022 COLOMIERS Mairie de Colomiers Colomiers

Colomiers Haute-Garonne