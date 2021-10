Appel à projet : Les Hivernales #1 Centre culturel Bellegarde, 18 octobre 2021, Toulouse.

Appel à projet : Les Hivernales #1

du lundi 18 octobre au dimanche 24 octobre à Centre culturel Bellegarde

Appel à résidence : jan-fév 2022 ———————————– Le Centre culturel Bellegarde a fait des arts visuels sa spécificité, entre art contemporain et art numérique, tout en développant une sensibilité pour les projets aux esthétiques et disciplines croisées. Janvier et février 2022 seront dédiés à la création et au soutien artistique par un nouveau rendez-vous saisonnier : **Les Hivernales, résidences à Bellegarde #1** **** Plus d’infos ————— [**Téléchargez et complétez l’appel à projet**](https://api-culture.toulouse.fr/documents/10718111/11632833/218574/b757c310-5d4a-24c6-4066-037b01897b6e) **Date limite : 24 octobre 2021** **Info et envoi :** [accueil.bellegarde@mairie-toulouse.fr](mailto:accueil.bellegarde@mairie-toulouse.fr) / 05 62 27 44 88

Centre culturel Bellegarde 17 Rue Bellegarde, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



