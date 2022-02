Appel à projet “Jeunesse VIII” en soutien à la coopération décentralisée France, 20 mars 2022, .

[https://cites-unies-france.org/DAECT-MEAE-COMMUNIQUE-Ouverture-de-l-appel-a-projets-annuel-Jeunesse-VIII-en](https://cites-unies-france.org/DAECT-MEAE-COMMUNIQUE-Ouverture-de-l-appel-a-projets-annuel-Jeunesse-VIII-en) Votre collectivité territoriale cherche à dynamiser ses jumelages et ses partenariats de coopération décentralisée ? L’appel à projets « Jeunesse VIII » vous est ouvert du 10 janvier au 20 avril 2022, par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales. Le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, France Volontaires, l’Agence du Service Civique, l’Office franco-allemand pour la Jeunesse ainsi que la Fondation Schneider Electric sont partenaires de ce dispositif. Cet appel à projets annuel vise à soutenir l’action des collectivités territoriales françaises (CTF) et de leurs homologues étrangères en faveur de la jeunesse, de son éducation, de son ouverture au monde et de son engagement dans le développement durable. En 2022, l’appel à projets Jeunesse sera complémentaire d’un nouveau programme de soutien aux collectivités territoriales « clés en mains » soutenu par la DAECT et mis en œuvre par France Volontaires. à Si votre collectivité souhaite s’engager pour la première fois en faveur du volontariat international, voire simplement engager une action à l’international, et qu’elle souhaite bénéficier d’un accompagnement dédié, ce dispositif peut vous intéresser. Ce programme sera déployé pour un nombre limité de collectivités afin qu’elles puissent par la suite émarger au dispositif de l’appel à projets Jeunesse pour leurs projets de coopération décentralisée. Un appel à manifestations d’intérêt sera publié début 2022 par France Volontaires. – Candidatez à l’appel à projets Jeunesse : le règlement est sur le site France Diplomatie ; – Retrouvez aussi toutes les ressources disponibles sur France Diplomatie pour vous aider à bâtir vos projets : le Guide opérationnel de la coopération décentralisée et le séminaire en ligne « Coopérer pour la jeunesse en temps de COVID-19 » organisé l’an dernier. Contact : Secrétariat de la DAECT 01 43 17 62 64 │ [dgm-aect.secretariat@diplomatie.gouv.fr](mailto:dgm-aect.secretariat@diplomatie.gouv.fr)

