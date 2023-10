Cet évènement est passé Appel à projet – Exposition participative « Mouvement! » Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Appel à projet – Exposition participative « Mouvement! » Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris, 6 octobre 2023, Paris. Du vendredi 06 octobre 2023 au dimanche 31 décembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Comme l’année dernière, la bibliothèque vous propose d’exposer en ses murs. À partir du mois de mars 2024 la bibliothèque

proposera une exposition participative autour du mouvement. Artistes en herbe et créateurs en tout

genre, n’hésitez pas à nous proposer vos créations qui seront

exposées dans les vitrines. Clotûre des candidatures: le 31 décembre 2023 Contactez la bibliothèque pour plus de renseignements. Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748 +33142084915 bibliotheque.fessart@paris.fr

