**Le programme ESMS numérique, porté par la CNSA vise à développer les usages et bonnes pratiques du numérique dans les établissements et services médico-sociaux.** L’appel à projet « ESMS numérique phase de généralisation » de l’ARS Normandie succède à la phase d’amorçage du même programme ESMS avec l’appui du volet numérique du Ségur de la santé. Ce nouvel appel à projet s’inscrit dans le cadre de l’instruction technique n° DNS/CNSA/DGCS/2022/34 du 08 février 2022 relative à la mise en œuvre de la phase de généralisation du programme ESMS numérique pour l’année 2022. [En savoir plus sur le site de la CNSA](https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/virage-numerique-du-medico-social-le-programme-esms-numerique/le-programme-esms-numerique) (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie). L’outil PAI numérique pour le dépôt des dossiers par les organismes gestionnaires est [disponible ici](https://galis-subventions.cnsa.fr/aides/#/cnsa/connecte/F_PAI_NUMERIQUE/depot/simple). **Date limite : 30 septembre 2022** ARS Normandie ARS Normandie Espace Claude Monet, 2, place Jean Nouzille, 14050 Caen Caen Calvados

