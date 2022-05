Appel à projet – ESMS numérique 2022 : phase de généralisation ARS Bretagne, 30 septembre 2022, Rennes.

**Le Ségur de la Santé, dans son volet numérique, offre une opportunité historique pour accélérer l’intégration du numérique dans les pratiques des ESSMS.** Dans sa déclinaison au secteur social et médico-social, il permet de mobiliser 600 M€ de 2021 à 2025. Ce volume financier permet d’étendre de façon majeure les ambitions définies initialement dans le cadre du programme ESMS numérique. Une partie des financements sera destinée directement aux maîtrises d’ouvrage des ESSMS, une autre partie contribuera au financement de l’effort des éditeurs. En application de la phase de généralisation 2022 du programme « ESMS numérique », inscrite dans le prolongement de la phase d’amorçage 2021, et en articulation avec le nouveau dispositif « SONS » porté par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et la Délégation Numérique en Santé (DNS), l’ARS Bretagne lance un 3ème appel à projets, pour accompagner l’acquisition et le développement des usages du numérique dans les établissements et services médico-sociaux. Transmission des candidatures : **Au plus tard le 30 septembre 2022 minuit** via l’[outil PAI numérique accessible ici.](https://galis-subventions.cnsa.fr/aides/#/cnsa/connecte/F_PAI_NUMERIQUE/depot/simple)

