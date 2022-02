APPEL À PROJET DOCUMENTAIRE 2022 Prieuré de Saint Quirin Saint-Quirin Catégories d’évènement: Moselle

En 2022, le **Centre de résidence de l’écriture à l’image** et **l’Association Science & Télévision** s’associent pour la deuxième année consécutive, pour proposer la 13e édition de la **résidence d’écriture documentaire Saint-Quirin**. Cette résidence rassemble des projets de documentaires de création, dont certains à caractère scientifique. **Dates :** le 28 mars 2022 à minuit (date limite de dépôt), diffusion des résultats à partir du 16 mai 2022. **Pour qui ?** Scénaristes de films pour le cinéma et la télévision, ainsi qu’aux vidéastes et créateurs de contenus audiovisuels sur internet francophones, ayant un projet documentaire en cours d’écriture ou de réécriture. **Quel format ?** Longs-métrages **Conditions de participation :** dossier à établir Plus d’information sur [le site d’Ecriture Image.](http://ecritureimage.fr/appel-a-projet-documentaire-2022/)

