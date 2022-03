Appel à planter Recup’R Saint-Paul Catégorie d’évènement: Saint-Paul

Nous vous invitons à venir partager vos envies, vos semis et vos connaissances pour redonner un second souffle au jardin de Récup’R ! Un jardin nourricier ? aromatique ? thérapeutique ? ou berceau de plantes z’andémik ? A vos idées ! Nous vous attendons nombreux.euses le 25 Mars 2022 de 14h à 16h Pour participer, envoyez un mail à [recupr@ekopratik.fr](mailto:recupr@ekopratik.fr) Récup’R Tiers-Lieux 12 Avenue du Grand Piton 97460 Saint-Paul

Adhésion possible sur place ou en ligne sur helloasso : https://www.helloasso.com/associations/ekopratik

Faites place aux boutures, semez en pagaille ! Recup’R 12 avenue grand piton, Cambaie Saint-Paul ZA Cambaie

