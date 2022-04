Appel à participations : expositions 22-23 au centre Victor Gelez Centre Paris Anim’ Victor Gelez Paris Catégories d’évènement: île de France

Vous êtes artiste et vous souhaitez occuper notre grand hall vitré durant un mois la saison prochaine ? C’est le moment de postuler pour exposer autour d’un des trois grands thèmes fédérateurs de 22-23 à Victor Gelez : Cultures Numériques Minorités, marginalités, identités Upcycling, développement durable Envoyez votre candidature avant le 14 mai à gelez@paris.ifac.asso.fr Centre Paris Anim’ Victor Gelez 1-3 rue Victor Gelez 75011 Paris Contact : https://cpa-victorgelez.ifac.asso.fr/ 0155288790 gelez@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/Victorgelez https://www.facebook.com/Victorgelez https://cpa-victorgelez.ifac.asso.fr/Appel-a-participations-expositions-22-23.html

