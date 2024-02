Appel à participation réactivation de l’œuvre « horizon retrouvée » de Marco Godinho Sélestat, dimanche 3 mars 2024.

Dans le cadre de l’exposition Il était une fuite, conçue par les étudiantes du Master ECCA (Écritures Critiques et Curatoriales de l’Art) de l’Université de Strasbourg, en collaboration avec les Frac du Grand Est, nous vous proposons de participer à l’élaboration d’une œuvre de l’artiste Marco Godinho. Son travail interroge les questions d’exil, de mémoire et de géographie, inspirées par sa propre expérience de vie nomade. Ses œuvres Forever Immigrant (2012) et Horizon retrouvé (2014) seront présentées au FRAC Alsace du 16 mars au 02 juin 2024.

Horizon retrouvé de Marco Godinho est une œuvre participative. Elle invite les publics à partager une expérience collective, à réactiver les traces invisibles d’une ville et à s’interroger sur la question fondamentale du vivre ensemble. À l’issue de cette marche il s’agit alors de relier, nouer, assembler ces bouts de ficelles afin de (re)constituer l’ Horizon retrouvé .

Pour en savoir plus : https://www.fraclorraine.org/collection-et-ressources/navigart/

C’est dans ce contexte que nous vous proposons de participer avec le FRAC Alsace à une marche collective à la recherche des traces laissées par d’autres. Les participants, par petits groupes, devront déambuler dans les rues de la ville et récolter des bouts de ficelle, des cordes, des lacets, … abandonnés par les passants. Nous vous invitons, dans ce moment de convivialité, à devenir les acteurs de cette œuvre participative et à découvrir sa réalisation finale lors du vernissage de l’exposition qui aura lieu au FRAC Alsace le vendredi 15 mars à partir de 17h.

Au programme :

14h-14h30 : Accueil thé-café. Présentation du projet d’exposition des Master et de l’œuvre de Marco Godinho

14h30-16h : Déambulation dans la ville et récolte

16h-17h : Assemblage des fils et goûter

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 14:00:00

fin : 2024-03-03 17:00:00

1 route de Marckolsheim

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est information@frac-alsace.org

