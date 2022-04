Appel à participation pour le Festival de la Boulette Le Non-Lieu Roubaix Catégories d’évènement: Nord

**Il nous arrive à toutes/tous de faire des boulettes** (bourdes, gaffes,…) plus ou moins savoureuses. Dans le cadre du Festival de la Boulette, le Non-Lieu et le Théâtre de l’Aventure organisent une **collecte de boulettes des gens** : elles feront l’objet de saynètes restituées le jour du festival. L’entrée thématique est l’apprentissage, la formation, le cadre de travail… Parce qu’évoquer ses maladresses, erreurs, étourderies, c’est aussi interroger la norme à l’œuvre avec humour et autodérision ! **Vous souhaitez participez à la campagne de récolte de boulettes ?** **Vous voulez proposer une animation gratuite à un groupe ?** Au Non-Lieu ou dans votre structure, Jean-Maurice Boudeulle du Théâtre de l’Aventure intervient pour animer l’atelier de récolte de boulettes. Et si l’envie est là, les participants peuvent s’investir dans des ateliers de théâtre réguliers en avril/mai et oser raconter leurs boulettes sur scène le 19 juin. Ces ateliers permettent de travailler l’expression orale, la prise de confiance en soi, la dynamique collective… **CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT** PARTICIPEZ AU FESTIVAL DE LA BOULETTE ! Le Non-Lieu 117 Rue Montgolfier, 59100 Roubaix Roubaix Nord

2022-04-15T09:00:00 2022-04-15T16:00:00;2022-04-22T09:00:00 2022-04-22T18:00:00

