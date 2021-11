Tournefeuille Ecole d'Enseignement Artistique Haute-Garonne, Tournefeuille Appel à participation au spectacle MANDALA de Jann Gallois ! – Du 8 au 13 novembre Ecole d’Enseignement Artistique Tournefeuille Catégories d’évènement: Haute-Garonne

MANDALA est une pièce chorégraphique participative de la compagnie BurnOut. Lors d’une série d’ateliers, vous êtes invité.e à travailler la chorégraphie de la pièce, puis à la présenter en public à l’Escale. L’occasion pour des amateurs de découvrir le travail de Jann Gallois, sa façon d’écrire la danse, sa conception du mouvement et ses différentes méthodes de travail tout en leur faisant vivre « de l’intérieur » les chemins que traverse une œuvre chorégraphique, de ses prémices en studio jusqu’à sa représentation devant un public. Gratuit – A partir de 15 ans. Ateliers du 8 au 13 novembre au Studio 3 de l’Ecole de Danse (6 impasse Max Baylac – Tournefeuille) : – Lundi 8, mardi 9, mercredi 10, vendredi 12 de 19h à 21h. – Jeudi 11 novembre : 10h-12h, 14h-16h. – Samedi 13 : 18h-21h. – Dimanche 14 novembre : à partir de 15h à l’Escale (place Roger Panouse – Tournefeuille).

Ateliers au Studio 3 de l'Ecole de Danse
9 Impasse Max Baylac, 31170 Tournefeuille

