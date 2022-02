Appel à participation à la Médiathèque Jean Moulin Médiathèque Jean Moulin Margny-lès-Compiègne Catégories d’évènement: Margny-lès-Compiègne

DIS-MOI DIX MOTS à la Médiathèque Jean Moulin Appel à participation Cette année encore, la Médiathèque Jean Moulin participe à l’opération Dis-moi dix mots. « Dix moi dix mots qui (d)étonnent ! », fil conducteur choisi pour mettre un époustouflant désordre dans notre amour de la langue française. Dix mots sont proposés ici, comme autant d’invitations au voyage, à la réflexion, au plaisir, à la poésie : décalé, divulgâcher, ébaubi, époustouflant, farcer, kaï, médusé, pince-moi, saperlipopette, tintamarre. Dès le mois de février, apportez-nous à la Médiathèque Jean Moulin vos plus belles et vos plus étonnantes créations inspirées par ces dix mots qui (d)étonnent. Vous pouvez également nous les envoyer par e-mail à [mediatheque@margnylescompiegne.fr](mailto:mediatheque@margnylescompiegne.fr) Dessin, écriture, chant, danse, film, slam… laissez parler votre imagination ! Tout est permis ! Vos créations seront exposées dans la Médiathèque pendant toute la durée de l’événement jusqu’au samedi 26 mars. Plus d’informations au 03.44.36.31.55.

Dis-moi Dix mots Médiathèque Jean Moulin 70 rue Aimé Dennel 60280 Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne Oise

