**MADE IN … SAINT-OUEN** ———————— ### **Performance: samedi 19 juin 2021** « Made in…. série » est une performance in situ et in série. En effet ce projet a pour but de se réapproprier un lieu singulier dans la ville. **Ouvert à tous, sans limite d’âge (et dès 14 ans) et sans expérience chorégraphique pré requise**, il prend le nom de la ville dans laquelle il se recrée. Chorégraphie déclinée depuis 2011 dans les grandes villes du monde, Made in s’invite à Saint-Ouen- sur-Seine. Créée par l’artiste Joanne Leighton en résidence à l’Espace 1789, la série des Made in s’articule autour de la danse participative. « L’idée, explique l’artiste, est de créer une performance dans un lieu emblématique de la ville, en mettant à contribution 99 habitants. » Vous avez envie de prendre part à une aventure artistique unique ? La participation à la chorégraphie « [Made in Saint-Ouen](https://www.espace-1789.com/spectacle/made-saint-ouen) » pour des amateurs est ouverte à tous et ne requiert aucune expérience préalable. La pièce sera présentée samedi 19 juin au Grand Parc Made In Saint-Ouen rassemble 70 danseurs minimum et 5 danseurs professionnels de la compagnie WLDN. **Répétitions** Jeudi 10 juin : 18h-21h vendredi 11 juin : 18h-21h samedi 12 juin : 14h-19h dimanche 13 juin : 10h-17h jeudi 17 juin : 18h-21h vendredi 18 juin : 18h-21h samedi 19 juin : 12h – 14h **Représentations** : samedi 19 juin: 15h et 17h30 au Grand Parc (12 rue Dhalenne) _Durée 40 min_ _**Extraits vidéos des précédentes éditions :**_ – [Info France 3 Made In Nancy](https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/danse/made-in-nancy-la-choregraphe-joanne-leighton-fait-danser-les-amateurs_3296697.html) – [Made In Strasbourg](https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/made-strasbourg) – [Made In Essonne](https://www.youtube.com/watch?v=hIcYVZ7gBgc) **>> Appelez-nous ou écrivez-nous pour de plus amples informations !** **01 40 11 65 67 -** [**[rpcom@espace-1789.com](mailto:rpcom@espace-1789.com)**](mailto:rpcom@espace-1789.com)

Entrée libre – Inscription obligatoire

Création chorégraphique collective à Saint-Ouen >> à l’attention des ados et des adultes

Espace 1789 2-4 rue Alexandre Bachelet 93400 Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis



