du lundi 25 octobre au mardi 19 avril 2022

APPEL A PARTICIPANTS / EXPOSITION ——————————— Nous le savons, depuis la nuit des temps, le tissu rassemble. Il rassemble les idées, les gens, autour de l’imaginaire, la création, le besoin et la sensibilité de chacun. Que ce soit grâce à son lien social culturel, émotionnel… Tel sera le thème de la future exposition de l’OCAC qui se tiendra du 1er mars au 19 mai 2022. **Mais pour cela, on a besoin de vous !** ### COMMENT ? En nous apportant un morceau de tissu, un vêtement ou un objet contenant du tissu, qui vous est cher et surtout sur lequel vous avez une histoire à nous raconter. ### POURQUOI ? Pour être un des acteurs de notre prochaine exposition. Etre plongé et mélangé aux oeuvres des artistes exposés, mais surtout, partager avec nous cetet histoire ! ### QUAND ? Dès à présent ! L’exposition sera inaugurée le 1er mars 2022. ### RENCONTRONS-NOUS ! Vous êtes intéressé.e et/ou connaisez des personnes qui le sont ? Contactez-nous et venez nous rencontrer au Château Palmer ! 05 56 86 38 43 [mediation@culture-cenon.fr](mailto:mediation@culture-cenon.fr)

Gratuit

Participez à la prochaine exposition de l'OCAC sur le Tissu ! Centre Culturel Château Palmer Rue Aristide Briand 33150 Cenon

