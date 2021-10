Paris LE MAIF SOCIAL CLUB île de France, Paris Appel à participant.e.s pour le Petit Bazar des Saveurs LE MAIF SOCIAL CLUB Paris Catégories d’évènement: île de France

Appel à participant.e.s pour le Petit Bazar des Saveurs LE MAIF SOCIAL CLUB, 6 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 7 octobre au 10 décembre 2021

Vous savez tout sur l’art de la table, sur les spécialités culinaires mexicaines, sur les épices ou encore sur le rhum ? Devenez « expert.e.s » du Petit Bazar des Saveurs le samedi 5 février ! Nous cherchons des passionné.e.s de l’alimentation sous toutes ses formes qui ont envie de partager leur « dada » avec un public restreint, le temps de courtes présentations de cinq minutes. Après le Grand Bazar des Savoirs (septembre 2020), La compagnie des Hommes Didier Ruiz revient au MAIF Social Club pour faire frétiller nos papilles avec son Petit Bazar des Saveurs. Infos pratiques : Disponibilité à prévoir pour la 1ère répétition : entre le 3 et le 5 janvier pendant 1h Disponibilité à prévoir pour la soirée des experts : le 5 janvier de 18h à 21h Disponibilité à prévoir pour la 2ème répétition : entre le 1er et 4 février pendant 1h Disponibilité à prévoir pour la répétition générale : le 4 février de 18h30 à 20h30 Disponibilité à prévoir pour le petit bazar des saveurs : le 5 février de 12h à 19h Ouvert à tous (à partir de 10 ans) Pré-inscription en ligne obligatoire avant le 10/12 Pour participer, pré-inscrivez-vous en ligne avant le 10 décembre ! ICI © Nicolas Friess Animations -> Conférence / Débat LE MAIF SOCIAL CLUB 37, rue de Turenne Paris 75003

Contact :MAIF Social Club 0144925090 maifsocialclub-paris@maif.fr

