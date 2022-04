Appel à manifestation d’intérêt, aide à la vie partagée (AVP) Conseil Départemental de l’Yonne, 11 mai 2022, Auxerre.

Conseil Départemental de l’Yonne, le mercredi 11 mai à 00:00

La Conférence des Financeurs Branche Habitat Inclusif a été installée dans l’Yonne le 23 novembre 2020 suite au décret n° 2019-629 du 24 juin 2019 relatif aux diverses dispositions en matière d’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné au titre VIII du livre II du code de l’action sociale et des familles. La Conférence des Financeurs Branche Habitat Inclusif doit permettre de développer la politique départementale en matière d’habitat inclusif, à destination des seniors et des personnes en situation de handicap. A ce titre, l’ Article 34 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale et l’Article L.281-2-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles précisent la mise en place et les conditions d’attribution de « l’Aide à la Vie Partagée » (AVP). Cette aide permet aux départements de financer un temps de présence humaine pour animer le projet de vie sociale et partagée d’un habitat inclusif. Ainsi, la CFPPA a formalisé 1 Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) Aide à la Vie Partagée (AVP) . Ce cadre AMI apporte une simplicité et une souplesse aux porteurs de projet qui bénéficient d’un accompagnement dans la conception et la réalisation de leur projet. Si vous êtes intéressé, vous pourrez compléter et renvoyer **jusqu’au 11 mai 2022 inclus**, votre dossier de candidature, dans le cadre fixé par les cahiers des charges et la grille d’évaluation. (cf. ci-contre). En cas d’interrogation ou de besoin d’aide dans la construction de votre projet, vous pouvez contacter Madame Katie PASCAULT, chargée de mission au 03.86.72.84.45 ou par mail : [[katie.pascault@yonne.fr](mailto:katie.pascault@yonne.fr)](mailto:katie.pascault@yonne.fr)

Conférence des Financeurs Branche Habitat Inclusif de l’Yonne

Conseil Départemental de l’Yonne 16 -18 boulevard de la Marne, 89000 Auxerre Auxerre Yonne



