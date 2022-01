Appel à initiative 2022 : A domicile ou en établissement, mieux accompagner les personnes ayant des troubles psychiques et vieillissantes Fondation de France, 20 avril 2022, Paris.

Appel à initiative 2022 : A domicile ou en établissement, mieux accompagner les personnes ayant des troubles psychiques et vieillissantes

Fondation de France, le mercredi 20 avril à 16:59

**La Fondation de France lance son appel à initiatives 2022 « A domicile ou en établissement, mieux accompagner les personnes vivant avec des troubles psychiques et vieillissantes ».** Son objectif est d’améliorer les soins et l’intégration sociale des personnes malades, grâce à un soutien financier et méthodologique à des démarches « pilotes » porteuses de réponses nouvelles et mieux adaptées aux attentes et besoins des publics concernés mais aussi de leurs aidants et des professionnels qui les accompagnent. Pour cela, l’appel à initiatives vise à : • encourager la coopération entre secteurs gériatrique et psychiatrique en vue d’améliorer les conditions de vie des personnes concernées et leur participation à la vie sociale ; • favoriser la continuité des parcours de vie et de soin (psychiatrique et somatique) et prévenir les situations de rupture ; • contribuer à changer les représentations sur les troubles psychiques et promouvoir l’autonomie et le droit au choix des personnes. Vous trouverez l’ensemble des modalités de candidature de l’appel à initiatives sur la plaquette de la Fondation de France. **Date limite de transmission des dossier : 20 avril 2022 à 17h** [Candidater en ligne](https://appel-a-projets.fondationdefrance.org/eAwards_applicant/faces/jsp/login/login.xhtml?lang=FR)

Fondation de France

Fondation de France 40 Avenue Hoche, 75008 Paris Paris Paris 8e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T16:59:00 2022-04-20T17:00:00