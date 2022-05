Appel à expérimentation maintien à domicile Département de la Meuse, 30 juin 2022, Bar-le-Duc.

Appel à expérimentation maintien à domicile

Département de la Meuse, le jeudi 30 juin à 00:00

Cet appel à expérimentations est destiné à des porteurs d’innovation en France – entreprises, start-ups, associations- qui souhaitent évaluer et tester, en conditions réelles, l’usage et l’efficacité de leur nouvelle technologie ou modèle organisationnel, auprès des citoyens, des professionnels de santé, en lien avec les établissements hospitaliers, les acteurs sanitaires et médico-sociaux et les collectivités territoriales. Il est composé de **trois lots** : Lot 1 : Adaptation du logement (Déploiement de dispositifs connectés, interfaces intelligentes et adaptées…) : Nouvelle forme d’habitat : habitat inclusif… En lien avec le développement d’une ville bienveillante : adaptation des éclairages, des bancs… En lien avec le développement d’une mobilité adaptée. Lot 2 : Mise à disposition de services adaptés (Développement / Renfort de l’autonomie à domicile) Le maintien / renfort du lien social et familial Commerce de proximité / Ville de demain Lot 3 : Appui au recours des outils de coordination à domicile entre prise en charge sanitaire et autonomie (Prévention, éducation thérapeutique …) Date limite de remise des candidatures : **30 juin 2022**

Département de la Meuse

Département de la Meuse Place Pierre François Gossin 55012 BAR LE DUC Bar-le-Duc Meuse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-30T00:00:00 2022-06-30T00:01:00