**Hiatus** est la **revue artistique du plateau de Saclay**, faite par les étudiants pour les étudiants. Elle est ouverte à tous les étudiants des écoles du plateau (AgroParisTech, CentraleSupélec, ENS, ENSAE, ENSTA, HEC, SupOptique, Télécom) et de l’Université Paris-Saclay, qui peuvent contribuer en nous envoyant leurs oeuvres artistiques (poème, dessin, photographie, nouvelle, etc.), qui seront mises en page et rassemblées dans la revue. Pour contribuer, c’est simple ! Pas besoin d’être le digne héritier de Victor Hugo ou de Claude Monet, envoie-nous simplement ta création sur le thème **Souffle** avant le **Lundi 11 Avril** à l’adresse **[bda.hiatus@ml.viarezo.fr](mailto:bda.hiatus@ml.viarezo.fr)**, et tu auras le plaisir de voir ton travail scintiller dans le prochain Hiatus ! Tu peux consulter le dernier numéro sur le thème Crépuscules sur [notre site internet](https://bda.cs-campus.fr/hiatus/issues/crepuscules/) !

Ouvert à tous les étudiants de l’Université Paris-Saclay

Tu sens une envie de t'exprimer, de laisser cours à ta créativité ? Envoie ton poème, dessin, nouvelle, photo, peinture sur le thème Souffle à Hiatus !

