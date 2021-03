Appel à candidatures : Le Déclencheur MJC de Sceaux, 1 mars 2021-1 mars 2021, Sceaux.

Appel à candidatures : Le Déclencheur

du lundi 1 mars au mardi 1 juin à MJC de Sceaux

Depuis 2004, les studios La Caisse Claire de la MJC de Sceaux ont mis en place un dispositif d’accompagnement pour les artistes et groupes de Musiques Actuelles : «Le Déclencheur».

Le Déclencheur est un dispositif d’accompagnement d’artistes et de groupes ayant un univers artistique affirmé et une expérience scénique solide. Sur une saison (de septembre à juin), le groupe suit différents coachings, (scénique, vocal, enregistrement) auprès d’intervenants professionnels, notamment avec Francoise Fognini, en vue de parfaire et de préciser son propos artistique et son jeu de scène.

Pendant l’année, le groupe sélectionné sera programmé sur deux dates de concerts (si la situation sanitaire le permet). De plus, un showcase en après-midi pourra être programmé à la MJC de Sceaux ou au sein d’une structure partenaire.

Enfin, un clip vidéo live sera tourné au sein des studios, ce support étant devenu un outil de communication et de valorisation incontournable.

Ils ont fait le Déclencheur : _Le Cha, Burnt Umber, Telegraph, Waykiki Boys, Charlotte Fever, Béni, Maur Cyriès, Quiet Dan, Pulsasion, Nazca, Mycelium, Vagasound, Oz One, Version Originale, Lighthouse Shore, Terminal War, Emilie Marsh, Dirty Kids, Audrey Jungle, Madame Dame, Dry Can…_

**CANDIDATURE**

L’appel à candidatures sous forme de formulaire en ligne est ouvert du 1er mars au 1er juin.

Pour des raisons sanitaires, nous ne sélectionnerons exceptionnellement qu’un seul groupe sur cette édition.

**CONDITIONS DE PARTICIPATION**

– Avoir un répertoire de compositions originales.

– Avoir une expérience de concert.

– Fournir un lien d’écoute actualisé (Youtube, Soundcloud, site internet etc.)

– Être disponible sur l’ensemble des dates de l’accompagnement.

– S’acquitter des droits de participation de 250€, plus 12€ par membre (pour le groupe sélectionné).

– Être disponible pour les dates d’audition les 24 et 25 juin 2021

**CONTACTS**

Studios La Caisse Claire

01 43 50 94 08

[caisseclaire@mjc-sceaux.com](mailto:caisseclaire@mjc-sceaux.com)

Formulaire en ligne

Dispositif d’accompagnement d’artistes et groupes de Musiques Actuelles

MJC de Sceaux 21, rue des écoles sceaux Sceaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-01T00:00:00 2021-03-01T23:50:00;2021-03-02T00:00:00 2021-03-02T23:50:00;2021-03-03T00:00:00 2021-03-03T23:50:00;2021-03-04T00:00:00 2021-03-04T23:50:00;2021-03-05T00:00:00 2021-03-05T23:50:00;2021-03-06T00:00:00 2021-03-06T23:50:00;2021-03-07T00:00:00 2021-03-07T23:50:00;2021-03-08T00:00:00 2021-03-08T23:50:00;2021-03-09T00:00:00 2021-03-09T23:50:00;2021-03-10T00:00:00 2021-03-10T23:50:00;2021-03-11T00:00:00 2021-03-11T23:50:00;2021-03-12T00:00:00 2021-03-12T23:50:00;2021-03-13T00:00:00 2021-03-13T23:50:00;2021-03-14T00:00:00 2021-03-14T23:50:00;2021-03-15T00:00:00 2021-03-15T23:50:00;2021-03-16T00:00:00 2021-03-16T23:50:00;2021-03-17T00:00:00 2021-03-17T23:50:00;2021-03-18T00:00:00 2021-03-18T23:50:00;2021-03-19T00:00:00 2021-03-19T23:50:00;2021-03-20T00:00:00 2021-03-20T23:50:00;2021-03-21T00:00:00 2021-03-21T23:50:00;2021-03-22T00:00:00 2021-03-22T23:50:00;2021-03-23T00:00:00 2021-03-23T23:50:00;2021-03-24T00:00:00 2021-03-24T23:50:00;2021-03-25T00:00:00 2021-03-25T23:50:00;2021-03-26T00:00:00 2021-03-26T23:50:00;2021-03-27T00:00:00 2021-03-27T23:50:00;2021-03-28T00:00:00 2021-03-28T00:50:00;2021-03-29T00:00:00 2021-03-29T23:50:00;2021-03-30T00:00:00 2021-03-30T23:50:00;2021-03-31T00:00:00 2021-03-31T23:50:00;2021-04-01T00:00:00 2021-04-01T23:50:00;2021-04-02T00:00:00 2021-04-02T23:50:00;2021-04-03T00:00:00 2021-04-03T23:50:00;2021-04-04T00:00:00 2021-04-04T23:50:00;2021-04-05T00:00:00 2021-04-05T23:50:00;2021-04-06T00:00:00 2021-04-06T23:50:00;2021-04-07T00:00:00 2021-04-07T23:50:00;2021-04-08T00:00:00 2021-04-08T23:50:00;2021-04-09T00:00:00 2021-04-09T23:50:00;2021-04-10T00:00:00 2021-04-10T23:50:00;2021-04-11T00:00:00 2021-04-11T23:50:00;2021-04-12T00:00:00 2021-04-12T23:50:00;2021-04-13T00:00:00 2021-04-13T23:50:00;2021-04-14T00:00:00 2021-04-14T23:50:00;2021-04-15T00:00:00 2021-04-15T23:50:00;2021-04-16T00:00:00 2021-04-16T23:50:00;2021-04-17T00:00:00 2021-04-17T23:50:00;2021-04-18T00:00:00 2021-04-18T23:50:00;2021-04-19T00:00:00 2021-04-19T23:50:00;2021-04-20T00:00:00 2021-04-20T23:50:00;2021-04-21T00:00:00 2021-04-21T23:50:00;2021-04-22T00:00:00 2021-04-22T23:50:00;2021-04-23T00:00:00 2021-04-23T23:50:00;2021-04-24T00:00:00 2021-04-24T23:50:00;2021-04-25T00:00:00 2021-04-25T23:50:00;2021-04-26T00:00:00 2021-04-26T23:50:00;2021-04-27T00:00:00 2021-04-27T23:50:00;2021-04-28T00:00:00 2021-04-28T23:50:00;2021-04-29T00:00:00 2021-04-29T23:50:00;2021-04-30T00:00:00 2021-04-30T23:50:00;2021-05-01T00:00:00 2021-05-01T23:50:00;2021-05-02T00:00:00 2021-05-02T23:50:00;2021-05-03T00:00:00 2021-05-03T23:50:00;2021-05-04T00:00:00 2021-05-04T23:50:00;2021-05-05T00:00:00 2021-05-05T23:50:00;2021-05-06T00:00:00 2021-05-06T23:50:00;2021-05-07T00:00:00 2021-05-07T23:50:00;2021-05-08T00:00:00 2021-05-08T23:50:00;2021-05-09T00:00:00 2021-05-09T23:50:00;2021-05-10T00:00:00 2021-05-10T23:50:00;2021-05-11T00:00:00 2021-05-11T23:50:00;2021-05-12T00:00:00 2021-05-12T23:50:00;2021-05-13T00:00:00 2021-05-13T23:50:00;2021-05-14T00:00:00 2021-05-14T23:50:00;2021-05-15T00:00:00 2021-05-15T23:50:00;2021-05-16T00:00:00 2021-05-16T23:50:00;2021-05-17T00:00:00 2021-05-17T23:50:00;2021-05-18T00:00:00 2021-05-18T23:50:00;2021-05-19T00:00:00 2021-05-19T23:50:00;2021-05-20T00:00:00 2021-05-20T23:50:00;2021-05-21T00:00:00 2021-05-21T23:50:00;2021-05-22T00:00:00 2021-05-22T23:50:00;2021-05-23T00:00:00 2021-05-23T23:50:00;2021-05-24T00:00:00 2021-05-24T23:50:00;2021-05-25T00:00:00 2021-05-25T23:50:00;2021-05-26T00:00:00 2021-05-26T23:50:00;2021-05-27T00:00:00 2021-05-27T23:50:00;2021-05-28T00:00:00 2021-05-28T23:50:00;2021-05-29T00:00:00 2021-05-29T23:50:00;2021-05-30T00:00:00 2021-05-30T23:50:00;2021-05-31T00:00:00 2021-05-31T23:50:00;2021-06-01T00:00:00 2021-06-01T23:50:00