Appel à candidatures : Guide de balades d’architecture en Haute‑Garonne Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées, 9 novembre 2021, Toulouse.

Appel à candidatures : Guide de balades d’architecture en Haute‑Garonne

du mardi 9 novembre au mardi 30 novembre à Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées

**La Maison de l’Architecture Occitanie – Pyrénées poursuit sa collection de guides de balades d’architecture moderne et contemporaine en Région Occitanie. Elle lance un appel à candidatures pour la réalisation d’un nouveau guide sur le département de la Haute-Garonne (hors Toulouse / aire métropolitaine).** Ce guide prendra place dans la collection existante aux côtés des guides de l’Ariège, de l’Aude, de l’Aveyron, du Gers, des Hautes-Pyrénées, du Lot, des Pyrénées-Orientales, du Tarn et du Tarn-et Garonne. L’équipe sélectionnée travaillera en collaboration avec un groupe de suivi composé de professionnels de l’architecture et du graphisme, membres de la MAOP. Le suivi se déroulera à partir de janvier 2022 pour une livraison de la maquette à l’été 2022. La sortie de l’ouvrage étant prévue à l’automne 2022. _Comment candidater :_ _Les équipes devront comprendre a minima un architecte diplômé ou inscrit à l’ordre des architectes d’Occitanie et un graphiste. L’équipe devra pouvoir justifier de compétences photographiques et éditoriales au sein de l’équipe ou à l’extérieur._ _Les équipes seront choisies par un jury sur la base des éléments suivants :_ _• un carnet de références et de moyens de l’équipe permettant de vérifier sa capacité à la réalisation du guide (présentation libre)_ _• une notice d’intention qui n’excède pas deux pages A4 (recto verso), présentant la démarche de l’équipe, ses intentions et les objectifs à atteindre ainsi que la méthodologie envisagée pour atteindre ces objectifs_ _• la répartition du budget pour la bonne réalisation du projet dans une enveloppe de 20000 euros TTC incluant les frais de déplacements, d’honoraires et d’impression._ Les équipes ayant déjà travaillé sur les guides précédents ne pourront pas candidater pour cette nouvelle édition. Ce guide suivra le format prédéterminé pour cette collection à savoir 24×10,5 cm une fois fermé. Remise des candidatures au plus tard **le mardi 30 novembre 2021 à 12h00** par mail à la Maison de l’Architecture Occitanie – Pyrénées à l’adresse suivante : [contact@maop.fr](mailto:contact@maop.fr) Les équipes pré-sélectionnées présenteront leur candidature dans un second temps au comité de suivi. Pour toutes questions concernant cet appel à candidature vous pouvez nous écrire à [contact@maop.fr](mailto:contact@maop.fr) ou nous appeler au 05 61 53 19 89.

La Maison de l’Architecture Occitanie – Pyrénées lance un appel à candidatures pour la réalisation d’un nouveau guide sur le département de la Haute-Garonne (hors Toulouse / aire métropolitaine).

Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées 1 rue Renée Aspe Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T00:00:00 2021-11-09T23:59:00;2021-11-10T00:00:00 2021-11-10T23:59:00;2021-11-11T00:00:00 2021-11-11T23:59:00;2021-11-12T00:00:00 2021-11-12T23:59:00;2021-11-13T00:00:00 2021-11-13T23:59:00;2021-11-14T00:00:00 2021-11-14T23:59:00;2021-11-16T00:00:00 2021-11-16T23:59:00;2021-11-17T00:00:00 2021-11-17T23:59:00;2021-11-18T00:00:00 2021-11-18T23:59:00;2021-11-19T00:00:00 2021-11-19T23:59:00;2021-11-20T00:00:00 2021-11-20T23:59:00;2021-11-21T00:00:00 2021-11-21T23:59:00;2021-11-23T00:00:00 2021-11-23T23:59:00;2021-11-24T00:00:00 2021-11-24T23:59:00;2021-11-25T00:00:00 2021-11-25T23:59:00;2021-11-26T00:00:00 2021-11-26T23:59:00;2021-11-27T00:00:00 2021-11-27T23:59:00;2021-11-28T00:00:00 2021-11-28T23:59:00;2021-11-30T00:00:00 2021-11-30T11:58:00