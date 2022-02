Appel à candidature pour la sélection de projets d’habitat inclusif, en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées – 2022 Département du Doubs, 25 mars 2022, Besançon.

**Le Département du Doubs lance un appel à candidature pour sélectionner et labelliser des projets d’habitat inclusif, en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.** Ce mode d’habitat à taille humaine est destiné aux personnes handicapées et/ou âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec d’autres personnes, et assorti d’un projet de vie sociale et partagée. Les porteurs de projets retenus pourront bénéficier de l’Aide à la Vie Partagée, qui est une nouvelle prestation départementale destinée à financer l’animation et la coordination du projet de vie sociale et partagée, et aussi la régulation du « vivre ensemble » à l’intérieur comme à l’extérieur de l’habitat. C’est une aide individuelle versée au porteur de projet, son montant peut-être de 5000 à 10000 euros en fonctionnement par habitant et par an. Les porteurs de projet pourront aussi bénéficier d’une aide à l’ingénierie et à l’investissement. Il est ainsi prévu d’attribuer environ 200 « Aides à la Vie Partagée » aux personnes âgées ou handicapées concernées par les projets qui seront sélectionnés, ce qui représente environ 20 habitats inclusifs Cet appel à candidature a vocation à recenser et soutenir les projets, quel que soit leur niveau de maturité. Ils feront l’objet d’une sélection dans le cadre de la Conférence des financeurs de l’habitat inclusif, qui rassemble les principaux partenaires. **Date limite de dépôt des candidatures : 25 mars 2022 à 17 heures**

