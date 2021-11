Appel à candidature «Pop-up Érotique » Love Serenade de Local Hammer Graffalgar, 1 novembre 2021, Strasbourg.

La volonté d’étendre le corner « Art érotique » de la boutique en ligne Local Hammer, nous amène à rechercher des créateurs, des artistes et des artisans dont la création se développe autour des notions d’érotisme, de sensualité et de sexualité. Toutes les pratiques créatives sont les bienvenues (sculpture, photographie, peinture, couture et textile, écriture, sérigraphie, etc) et les produits proposés peuvent-être de différentes natures : créations d’art, bijoux, papeterie, décoration d’intérieur, maroquinerie, etc. Les artistes ont toute liberté de s’approprier et d’interpréter comme ils l’entendent le thème «Pop-up Érotique » Love Serenade et de le décliner, quelle que soit la discipline. Chaque artiste et/ou collectif peut proposer au maximum 5 œuvres, en sachant que le jury de sélection se réserve le droit de n’en choisir qu’une seule lors de la sélection. **Dates** **Du 15 janvier au 15 février 2022**, notre pop-up store se transformera en véritable sanctuaire de l’intime, oscillant entre nid d’amour et boudoir secret et sensuel ! **Lieu** **Dans la chambre 202 du Graffalgar** : un espace de 20m² lumineux, sécurisé et assuré. L’hôtel Graffalgar est un lieu unique à Strasbourg ; en plus d’offrir des services d’hôtellerie et de restauration, il héberge une galerie d’art et accueille des artisans commerçants et des professionnels indépendants strasbourgeois au sein de son 2e étage ! **Retrouvez toutes les conditions de participation à l’exposition « Pop-up Érotique » Love Serenade sur le site de Local Hammer : [https://localhammer.com/evenements/](https://localhammer.com/evenements/)** Local Hammer est aussi sur les réseaux sociaux : Facebook: @ localhammershop Instagram: @ local_hammer **Besoin d’informations supplémentaires? N’hésitez pas à nous contacter par e-mail à [loveserenade.localhammer@gmail.com](mailto:loveserenade.localhammer@gmail.com)**

Graffalgar 17 rue Déserte Strasbourg Montagne-Verte Bas-Rhin



