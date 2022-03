Appel à candidature / Fête de la musique Ville de Sannois Sannois Catégories d’évènement: Sannois

La Ville de Sannois en partenariat avec l’EMB met en place un appel à participation pour l’édition 2022 de la Fête de la Musique. Cet appel est ouvert à tous : formation, groupe ou artiste. Les candidats doivent adresser le dossier de candidature, signé au plus tard le vendredi 29 avril 2022 à : [culture@sannois.fr](mailto:culture@sannois.fr) (un accusé de réception par courrier électronique leur sera adressé). Documents à envoyer pour l’inscription :  La fiche de candidature accompagnée des pièces à fournir  La charte de participation signée  L’autorisation parentale pour les enfants mineurs  Un support audio ou vidéo ou des liens internet pour avoir un aperçu sonore ou visuel de la candidature. La sélection des candidats retenus aura lieu lors d’un comité de sélection organisé avec l’EMB. Une priorité sera donnée dans la sélection à ceux dont au moins un des membres réside à Sannois : lieu d’habitation, de travail, d’étude…, l’objectif étant également de favoriser l’éclectisme des styles musicaux proposés. – Les candidats retenus se produiront en extérieur. – Aucune rémunération n’est prévue, conformément aux principes fondamentaux de la Fête de la Musique et à la Charte Internationale de la Fête de la Musique. – La durée attribuée à chaque candidat sera établie en fonction du nombre de participants. Le candidat devra néanmoins être en mesure de proposer un concert de 20 minutes minimum. Pour tout renseignement concernant cet appel à participation, contacter : Ville de Sannois – Service Culturel  01 39 98.21.44 –  [culture@sannois.fr](mailto:culture@sannois.fr)

