Appel à candidature – Boulit’ Boulev’Art L’association de diffusion culturelle des MJC du Sud-Vienne, la Boulit’, organise sa toute première exposition / rencontre d’artistes du 9 au 11 septembre 2022 et vous propose d’y participer ! Cet évènement se déroulera à la maison de pays de Saint-Pierre-de-Maillé (86260) sur le thème de L’ORAGE. Il est consacré à la peinture, au dessin et à la sculpture, est ouvert à une quinzaine d’artistes professionnels, en priorité ceux du territoire de Vienne et Gartempe ou limitrophe. La clôture des candidatures est fixée au 30 juin 2022. Vous souhaitez participer ? Envoyez votre candidature à [contact@laboulit.fr](mailto:contact@laboulit.fr) (ou par voie postale à La Boulit’, 21 route de Montmorillon 86320 LUSSAC-les-CHÂTEAUX) avec un petit dossier de présentation.

Inscription gratuite

