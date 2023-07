Visite libre de l’appartement patrimonial de la cité-jardin de Suresnes Appartement patrimonial de la cité-jardins de Suresnes Suresnes Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Suresnes Visite libre de l’appartement patrimonial de la cité-jardin de Suresnes Appartement patrimonial de la cité-jardins de Suresnes Suresnes, 16 septembre 2023, Suresnes. Visite libre de l’appartement patrimonial de la cité-jardin de Suresnes Samedi 16 septembre, 16h00 Appartement patrimonial de la cité-jardins de Suresnes Entrée libre – places limitées en intérieur, temps d’attente possible Connaissez-vous l’appartement patrimonial de la cité-jardins ? Il vous plongera dans l’univers de l’entre-deux-guerres… Cette ancienne loge de gardien a été réaménagée et meublée à la façon des années 1930. Appartement patrimonial de la cité-jardins de Suresnes 12 avenue Alexandre Maistrasse 92150 Suresnes Suresnes 92150 Quartier Cité-Jardins Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 18 37 37 https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/index.html Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

