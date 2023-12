Conférence « Secrets de marqueterie » Appartement de la Société des Amis de Versailles Versailles, 19 mars 2024, Versailles.

Conférence « Secrets de marqueterie » Mardi 19 mars 2024, 17h45 Appartement de la Société des Amis de Versailles Entrée libre.

Début : 2024-03-19T17:45:00+01:00 – 2024-03-19T19:30:00+01:00

Depuis quatre générations, l’atelier Marie-Hélène Poisson (M HP) œuvre à la restauration des meubles et objets en marqueterie Boulle des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, et plus particulièrement des pendules et cartels.

Dans un souci constant de perdurer cette tradition, l’atelier répond aux demandes de la Direction du Patrimoine et de collectionneurs privés leur confiant leurs meubles et leurs objets d’art à rénover.

Depuis une vingtaine d’années, l’atelier a ouvert un département création et cours afin de transmettre son savoir-faire.

Appartement de la Société des Amis de Versailles Château de Versailles – Aile des ministres nord Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France

© Atelier MHP