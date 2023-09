Les petits livres de Madame de Maintenon Appartement de la Société des Amis de Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Les petits livres de Madame de Maintenon Appartement de la Société des Amis de Versailles Versailles, 7 décembre 2023, Versailles. Les petits livres de Madame de Maintenon Jeudi 7 décembre, 17h45 Appartement de la Société des Amis de Versailles Entrée libre sur inscription. Par Monsieur Lars Nørgaard, maître de conférences au département de l’histoire de l’Eglise de l’université de Copenhague.

Le 14 décembre 1709, la marquise de Maintenon, épouse de Louis XIV, ajoutait à son testament un codicille par lequel elle léguait ses « petits livres secrets » à Catherine Travers du Pérou, supérieure de la maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr. Auparavant, ces cahiers n’avaient jamais servi qu’à des usages privés : pendant des années, puisant à plusieurs sources, Madame de Maintenon y avait copié de sa main des lettres spirituelles ou des extraits de textes plus longs, façonnant progressivement une anthologie personnelle, puisée à plusieurs sources.

Considérés ensemble, ces écrits jettent un éclairage inédit sur la pratique dévotionnelle de Madame de Maintenon, montrant comment elle accommodait les conseils que lui prodiguaient des figures masculines (principalement Paul Godet des Marais) de l'autorité religieuse.

© Musées de la Communauté d'Agglomération du Niortais

