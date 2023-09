Les femmes et leur image au XVIIIe siècle Appartement de la Société des Amis de Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Les femmes et leur image au XVIIIe siècle
Samedi 18 novembre, 16h15
Appartement de la Société des Amis de Versailles
20 € la place.

Par Serge Legat, conférencier des musées nationaux, professeur à l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine et professeur à l'Institut d'Etudes Supérieures de l'Art.

« Les femmes régnaient souveraines, et puis la Révolution leur a enlevé le trône », comme l’a déclaré Elisabeth Louise Vigée Lebrun.

Le changement du goût, du Rococo au Néo-classicisme, et d'époque, du XVIIIe au XIXe siècle, entraîne l'effloraison d'une nouvelle génération de femmes peintres qui s'imposent sur la scène artistique française : Constance Mayer, Constance-Marie Charpentier, Marie-Denise Villiers ou Marie-Guillemine Benoist.

Appartement de la Société des Amis de Versailles
Château de Versailles – Aile des ministres nord
Versailles 78000

© Art Go
01 44 79 08 89

