Atelier Cuisine saine et accessible Mardi 14 mars, 10h00 Appart Peda FILAFIL

Sur inscription

Préparons et partageons un repas sain et accessible Appart Peda FILAFIL 74 rue de thumesnil 59000 Lille Lille-Moulins Lille 59024 Nord Hauts-de-France Atelier à destination des usagers du dispositif paniers solidaires et participants au Parcours Santé de l’association.

Préparons et partageons un repas sain et accessible dans une ambiance conviviale et propice aux échanges de savoirs.

Apprenons à rendre accessible et cuisiner les légumes de nos paniers.

Sur inscription dans la limite des places disponibles.

2023-03-14T10:00:00+01:00

2023-03-14T14:00:00+01:00 filafil

