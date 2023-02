Le Café des parents Appart Peda FILAFIL Lille Catégories d’Évènement: Lille

Le Café des parents 17 janvier – 30 mars Appart Peda FILAFIL

Partageons autour de notre réalité de parents autour d’un café Appart Peda FILAFIL 74 rue de thumesnil 59000 Lille Lille-Moulins Lille 59024 Nord Hauts-de-France Retrouvons nous pour échanger autour de l’exercice de la parentalité et échangeons autour de nos attentes et besoins du quotidien.

Simple, accessible et propice au partage d’expérience, cet atelier est accompagné par des professionnels de la parentalité, qui n’ont qu’une volonté vous accompagner et construire avec vous des projets sur mesure en fonction de vos besoins.

