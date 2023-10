Ma vie d’avant en bandoulière Appart’ Cie Bouche à Bouche Paris, 3 novembre 2023, Paris.

Ma vie d’avant en bandoulière 3 et 4 novembre Appart’ Cie Bouche à Bouche Gratuit

Marie-Do Fréval invite Margo Chou et Natacha Muet pour préparer une création in situ avec les habitant.e.s d’un immeuble de la RIVP qui se vide petit à petit pour une « réhabilitation ». Pendant une première semaine de résidence intensive, toute l’équipe de la Cie Bouche à Bouche vous invite, dans un appartement à la porte de Vanves, à vivre artistiquement avec nous en pratiquant des ateliers de chant, de musique, d’écriture, de photo et d’art plastique.

Rejoignez nous pour des Apéro-musicaux participatifs les 3 et 4 novembre à partir de 18h30 au 6 av. de la Porte de Vanves, Paris (14)

Appart’ Cie Bouche à Bouche 6 avenue porte de Vanves Paris 75014 Quartier de Plaisance Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T18:30:00+01:00 – 2023-11-03T21:00:00+01:00

2023-11-04T18:30:00+01:00 – 2023-11-04T21:00:00+01:00

Bouche à Bouche Marie Do Fréval Margo Chou Ma vie d’avant en bandoulière

© Cie Bouche à Bouche