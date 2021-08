Thiron-Gardais Thiron-Gardais Eure-et-Loir, Thiron-Gardais App’Art – Atelier Macramé Thiron-Gardais Thiron-Gardais Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Thiron-Gardais

App’Art – Atelier Macramé Thiron-Gardais, 27 août 2021, Thiron-Gardais. App’Art – Atelier Macramé 2021-08-27 – 2021-08-27

Thiron-Gardais Eure-et-Loir Thiron-Gardais 30 EUR 30 Venez apprendre l’art des nœuds du macramé et réalisez l’objet de votre choix contact@artelierenherbe.fr +33 7 55 62 19 01 App’art dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Thiron-Gardais Autres Lieu Thiron-Gardais Adresse Ville Thiron-Gardais lieuville 48.31179#0.99154