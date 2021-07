Thiron-Gardais Thiron-Gardais Eure-et-Loir, Thiron-Gardais App’Art – Atelier bracelet tissé Thiron-Gardais Thiron-Gardais Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Thiron-Gardais

App’Art – Atelier bracelet tissé Thiron-Gardais, 30 juillet 2021, Thiron-Gardais. App’Art – Atelier bracelet tissé 2021-07-30 14:00:00 14:30:00 – 2021-07-30 17:00:00 17:30:00

Thiron-Gardais Eure-et-Loir 35 EUR 35 Tissage d’un bracelet avec apprêts dorés à l’or fin, parfait pour l’été ! contact@artelierenherbe.fr +33 7 55 62 19 01 App’art dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Thiron-Gardais Autres Lieu Thiron-Gardais Adresse Ville Thiron-Gardais lieuville 48.31179#0.99154