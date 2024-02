Apparitions sensibles et acrobatiques La Galerie Binic-Étables-sur-Mer, dimanche 24 mars 2024.

Apparitions sensibles et acrobatiques La Galerie Binic-Étables-sur-Mer Dimanche 24 mars, 11h00, 16h30

Compagnie Ladybird (Anna Loviat et Karine Noël).

Vous accueillir et vous inviter à découvrir des résonances, des échos sensibles et acrobatiques autour des œuvres de la photographe Iranienne, Shadi Ghadirian.

Compagnie Ladybird (Anna Loviat et Karine Noël).

Nous souhaitons être respectueuses et poreuses à cette rencontre.

Nous dessinerons dans cet espace des sentiers qui ouvriront des fenêtres corporelles, sensibles et engagées.

Nous tenterons de tisser des liens dans ce regard et cette écoute.

Continuer ensemble de penser que le précieux de l’intime est relié à l’ universel.

La Galerie Rue Touroux Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor