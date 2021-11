Apparitions schizophoniques Hédé-Bazouges, 20 novembre 2021, Hédé-Bazouges.

Apparitions schizophoniques Théâtre de Poche 2 rue Saint-Louis Hédé-Bazouges

2021-11-20 – 2021-11-20 Théâtre de Poche 2 rue Saint-Louis

Hédé-Bazouges Ille-et-Vilaine

Pour cette soirée détendue, Peeters invente une nouvelle conférence-performance mêlant des recherches scientifiques et son goût pour l’au-delà. Revisitant les fantasmes et les mystères qui entourent l’invention du phonographe, il mène une expédition à travers les souterrains qui relient la science et la magie, la technologie et l’horreur…

S’il parvient à terminer sa formation de médium à temps, il est possible que Peeters soit assisté sur scène d’un personnage historique.

Et aussi… S’il y a un instrument de musique qui fait écho à la magie et aux fantômes, c’est bien le thérémine. Peu savent en jouer. Grégoire Blanc, joueur rare et exceptionnel, devrait nous apparaitre au cours de la soirée.

billetterie@theatre-de-poche.com +33 9 81 83 97 20 http://theatre-de-poche.com/

Théâtre de Poche 2 rue Saint-Louis Hédé-Bazouges

