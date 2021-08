Rezé Le Chronographe Loire-Atlantique, Rezé Apparitions/Disparitions – Les souffleurs, commandos poétiques Le Chronographe Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Les Souffleurs proposent une métaphore poétique du flux informatif anonyme en chuchotant dans les oreilles des Hommes, des secrets poétiques, philosophiques et littéraires, à l’aide de cannes creuses appelées Rossignols.

Gratuit, sans réservation. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

