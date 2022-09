« Apparition de la Vie sur Terre, et ailleurs dans l’univers? »

2022-10-06 – 2022-10-06 19:00:00 19:00:00 Les plus anciennes cellules organiques identifiées dans des roches ont 3.800 Ma. Les premiers organismes pluricellulaires apparaissent autour de 540 Ma. Pendant plus de 3.000 Ma (Précambrien) rien ne se passe. A partir du Cambrien (540 Ma), ou début des temps fossilifêres, la vie explose ; c’est le début d’une fulgurante complexification qui conduit à Homo sapiens né en Afrique il y a 0,3 Ma. Existence d’autres civilisations dans l’Univers ? Omniprésentes qu’il suffit de chercher ou improbables à la vue des difficultés que nous avons rencontrées sur Terre ? Roland Trompette est l’auteur du livre La Terre – Une planête singuliêre .



Cet événement culturel est organisé par la ville d'Allauch avec le soutien bénévole du Professeur Marc Bartoli, Allaudien et Directeur de recherche au CNRS. Conférence dans le cadre des « Sentiers de la Connaissance » par Rolland TROMPETTE, qui a enseigné les fondements des Sciences de l'Univers à l'U université d'Aix-Marseille III et à l'Université de S√£o Paulo, médaille d'argent du CNRS.

