Maison des Arts et de la Musique – MAM, le dimanche 16 février 2020 à 17:00

Projection du documentaire de Stan Neumann “Apparatchiks et Businessmen” réalisé en 2000 d’une durée de 52 minutes précédé d’un court-métrage. Il s’agit d’économie. De la conversion de millions de gens au capitalisme, ses pratiques, ses mœurs et sa culture. Il s’agit d’un voyage chez ces apprentis, sommés de faire en accéléré le parcours qui a pris quelques siècles à notre Occident. Un voyage dans les débris de l’ancien bloc socialiste, en Roumanie et encore plus à l’Est, dans l’ex-République socialiste soviétique de Moldavie. Ce qui se joue là-bas s’appelle “la transition”, un terme poli pour dire le chaos d’où naît un monde nouveau. C’est le temps des reconversions aux allures de légende, d’apparatchiks devenus businessmen, d’usine d’ordinateurs devenue usine d’ouvre-boîtes, d’ouvriers (socialistes) devenus ouvriers (capitalistes). Et, menant le bal, l’ultime métamorphose où tout ce qui existe devient argent. Profitons-en ! Car, dans deux siècles, il n’y paraîtra plus. Les dynasties qui sont en train de naître à l’Est afficheront le masque digne et glacé des fortunes dont les origines se perdent dans la nuit des temps. Maison de Arts et de la Musique : 1 cours Victor Hugo, 45100 Orléans Accès : → Parking sur place, → Ligne 1 arrêt Candolle à 3 min à pied, → Station Vélo+ à 3 min à pied, → Ligne A arrêt Saint-Marceau à 10 min à pied. Merci à la Mairie d’Orléans qui soutient le projet de l’association !! Au plaisir de vous y croiser, l’équipe de La Bande de l’Écran

Tarif non adhérent : 5 €, Tarif adhérent et mineur : 3 €

Maison des Arts et de la Musique – MAM Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Orléans

2020-02-16T17:00:00 2020-02-16T19:00:00

